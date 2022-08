SURABAYA - Di hadapan ribuan mahasiswa baru Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar, OIAA Indonesia sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI) Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, lebih menekankan pada pengembangan kualitas mahasiswa baru.

Didapuk sebagai pembicara serta pengisi materi dalam kegiatan pelatihan spiritual dan kebangsaan, di Gedung Graha ITS, TGB Muhammad Zainul Majdi berharap mahasiswa sebisa mungkin untuk melakukan kerja kolaboratif antar sektor, dalam menciptakan berbagai produk yang dapat bermanfaat bagi umat.

Dengan pelatihan spiritual dan kebangsaan yang diberikan di awal sebelum pelaksanaan kuliah, diharapkan juga mahasiswa dapat menjadi pribadi yang unggul, berintelektual, dan berakhlak mulia agar menjadi pemimpin bangsa yang andal, setelah nantinya berproses di kampus.

"Kolaborasi yang ada di ITS ini bisa menjadi contoh dari yang lain. Banyak sekali hasil teknologi mahasiswa ITS, menurut saya satu hal yang membanggakan kita," katanya di kampus ITS, Senin (1/8/2022).

Dengan ditemani Rektor ITS Profesor Mochamad Ashari seusai memberikan materi kepada mahasiswa baru, TGB Muhammad Zainul Majdi menyempatkan diri melihat langsung sepeda motor listrik Gesit, karya mahasiswa ITS.

"Kampus-kampus kita sampai hari ini adalah tempat di mana kita bisa merawat optimisme," ujarnya.

Adapun, pelatihan spiritual dan kebangsaan (PSB) ini sendiri digelar selama empat hari berturut-turut, mulai tanggal 1 hingga 4 agustus 2022. Pada hari pertama, menghadirkan TGB Muhammad Zainul Majdi sebagai salah satu pemateri.