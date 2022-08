JAKARTA – Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan peresmian gedung baru Menara BRILiaN pada Rabu (17/08). Gedung bernuansa green and smart building ini dibangun di lahan seluas 8200 M2 berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Peresmian Menara BRILiaN tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BRI Sunarso yang menandatangani secara langsung prasasti Menara BRILiaN, serta jajaran Direksi BRI, jajaran Direksi Perusahaan Anak BRI, Senior Leader BRI, serta perwakilan pekerja BRI Group.

Dalam sambutannya, Sunarso menjelaskan, pembangunan Menara BRILiaN ini merupakan bentuk optimalisasi lahan BRI yang berada di lokasi strategis. Adanya Menara BRILiaN juga mengintegrasikan unit kerja BRI Group yang sementara ini masih tersebar di beberapa lokasi dan beberapa masih berstatus sewa.

Selain itu, adanya gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan layanan BRI Group kepada masyarakat di kota Jakarta. Menara BRILiaN juga akan menambah landmark atau icon tambahan di Kota Jakarta.

“Pada perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-77 ini, menjadi momentum yang tepat untuk melakukan peresmian Menara BRILian dan menjadi babak baru bagi seluruh Insan BRILian (Pekerja BRI) agar dapat menorehkan kinerja terbaiknya, serta dapat terus mencatatkan pencapaian baru,” ucap Sunarso.

Menara BRILian sendiri mulai dibangun sejak 20 Desember 2018 dan selesai pada Juni 2021. Bangunan yang memiliki 37 lantai ini akan difungsikan sebagai tempat bekerja BRI Group hingga operasional layanan Kantor Cabang (Kanca) Menara BRILian untuk melayani berbagai kebutuhan nasabah.

Komitmen pembangunan green and smart building sejalan dengan upaya BRI untuk terus meningkatkan penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam seluruh operasional bisnisnya. Seperti diketahui, BRI menjadi market leader penerapan ESG di Indonesia.

Menara BRILian telah mendapatkan sertifikasi green building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) kategori gold. Dengan demikian, Menara BRILian secara life cycle-nya, dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga renovasinya mampu menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan.

Beberapa aspek unggulan dalam penerapan green building di Menara BRILian antara lain area hijau seluas 1.356 m2 atau setara 11,05% dari total luas bangunan. Kemudian, efisiensi sumber daya dengan teknologi terbarukan, penerapan konsep zero run off dalam aspek konservasi dan pengelolaan air hujan, material reuse and cycle yang dapat menghemat konsumsi energi listrik sebesar 19,29% dari desain konvensional, hingga building environment management yang unggul.

Di sisi lain, Menara BRILiaN juga mengusung konsep smart dengan penerapan teknologi dan digitalisasi di berbagai aspek. Hal ini dapat ditinjau di antaranya terintegrasi dengan IBMS (Integrated Building Management System) agar semua subsystem terkait ter-monitoring secara terpusat.

Kemudian, Full Addressable pada sistem peringatan kebakaran,Integrasi Sistem Parkir melalui access control dan sistem pembayaran, hingga Integrasi sistem pada infrastruktur fiber optic gedung dan sistem telepon berbasis IP.

“Konsep Menara BRILiaN yang mengutamakan aspek green & smart building ini sejalan dengan strategi bisnis BRI yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Strategi tersebut menjadi bagian dalam transformasi BRI Group yang saat ini terus berlanjut yang berdasarkan cetak biru (blueprint) BRIVolution 2.0," tutur Sunarso.

