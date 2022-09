JAKARTA- Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melalui program KURDA Sayang berhasil menerima penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL) dalam kategori Best in Leadership based on Potential Area Development.

Penghargaan Visionary Leaders Certificate of Presentation tersebut diterima secara langsung oleh Bupati Ahmad Muhdlor Ali di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (5/9/2022).

IVL sesi ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna.

Sejumlah menteri dan pejabat tinggi hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah, Menteri Koordinator POLHUKAM Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Hukum dan HAM โ€“ Prof. Yasonna H. Laoly, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Acara juga dihadiri Taufik Madjid, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Wakil Ketua DPD Letjen TNI (Mar) Nono Sampono.

Sejumlah pejabat MNC juga hadir di acara ini yakni Direktur Corsec MNC Group Syafril Nasution, Managing Director MNC Portal Indonesia Rafael Utomo, News Director of MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Chief News Officer MNC Media Prabu Revolusi Director of Sales & Marketing MNC Portal Indonesia Esmal Diansyah.

Selain penganugerahan penghargaan pada kepala daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai tribute untuk almarhum Tjahjo Kumolo. Semasa hidup ia turut berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan Indonesia Visionary Leader mulai dari sesi awal hingga 2021 lalu.

Dalam pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna mengungkapkan apresiasinya kepada kepala daerah yang dapat memberikan inspirasi melalui inovasi-inovasinya, meski dalam keadaan yang tidak mudah di masa pandemi.

Ia juga menyatakan IVL adalah signature program yang telah menjadi komitmen dari MNC Portal Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin pemimpin bangsa yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa.

โ€œGagasan ini menjadi semakin relevan karena dalam dua tahun terakhir, Indonesia dan dunia, mengalami tekanan yang luar biasa akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, media massa sebagai salah satu alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dipandang perlu untuk berpartisipasi aktif dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bangsa yang visioner, tangguh dan memiliki kemampuan beradaptasi di situasi yang berubah. Tetapi tetap mengarusutamakan dan mengutamakan pelayanan pada masyarakat, โ€œ tegasnya.

Terkait hal ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyatakan kebanggannya. Prestasi ini diperoleh karena capaian pertumbuhan ekonomi di daerahnya yang meningkat pesat. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo pada 2021 akhir berdasarkan data BPS sebesar 4,21 persen lebih baik dari tahun sebelumnya hanya 3,69 persen. Sedangkan pada 2022 sinyal pemulihan perekonomian dari efek pandemi Covid-19 mulai terlihat.

Keberhasilannya dalam menjalankan roda perekonomian di daerahnya ini berkat program Kredit Usaha Rakyat atau KUR (KUR Sayang) yang disalurkan kepada UMKM. Diketahui, pada akhir 2021 sudah tersalurkan hingga Rp2,8 miliar dan selama kurun waktu Triwulan I Tahun 2022 sudah terserap Rp6,8 miliar. Subsidi bunga dari Pemkab Sidoarjo sebesar Rp2,5 miliar pada semester I ini sudah habis terserap.

Tak hanya itu, program Bupati Sidoarjo ini mendorong para pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan pinjaman modal usaha program KURDA Sayang dengan bunga ringan sebesar 3 persen per tahun, khususnya untuk meningkatkan pengembangan usaha jenis UMKM dengan sasaran ibu-ibu.

Ia juga menyatakan program lain untuk UMKM dan termasuk satu-satunya adalah menaikkelaskan 20 ribu UMKM yaitu dari UMKM yang tidak berizin menjadi berizin. Selain itu, membantu sertifikasi halal UMKM yang belum memiliki sertifikat.

Semua capaian tersebut berhasil mengantarkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berhasil membawa pulang trofi penghargaan kategori Certificate of Presentation dalam ajang IVL 2022.

Dirinya pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut bahu-membahu dalam mendorong Kabupaten Sidoarjo untuk terus tumbuh dan pulih dari pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, pemberian penghargan IVL 2022 telah melalui proses penjurian yang dilakukan sejumlah pihak yang terdiri dari Andi Ilham Said, Ketua Pembina Indonesian Institute for Corporate Directorship; Budi Frensidy Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Indonesia; Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ; L. Saydiman Marto, Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wil. IV, Dit. Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen OTDA, Kemendagri; Cheka Virgowansyah, Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri serta Dr. Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta.

(Wid)