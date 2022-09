SULSEL - Parkiran kendaraan siswa di SMA Negeri 7 Pinrang/ di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pasalnya, sepeda motor yang digunakan siswa ke sekolah diatur rapi bagaikan showroom sepeda motor.

Dalam video terlihat parkiran sepeda motor siswa diatur sesuai warna dan merek serta tipe kendaraan yang digunakan siswa. Sehingga nampak rapi seperti di sebuah showroom motor.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Muhammad Ali Anwar mengatakan, ide ini muncul setelah kewalahan menyiapkan lahan parkiran untuk siswa mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, para guru muda dan satpam sekolah akhirnya mengubah bentuk parkiran motor bak showroom dan akhirnya viral dimedia sosial.

Selain itu, untuk mengurangi volume kendaraan yang digunakan siswa, pihak sekolah kemudian menerapkan two in one. Artinya, setiap kendaraan harus digunakan dua orang siswa.

Penataan parkir motor di sekolah ini disesuaikan dengan warna dan tipe motor agar memudahkan siswa untuk mengambil motor mereka. Selain itu, juga untuk menanamkan karakter siswa agar senantinasa hidup teratur.

