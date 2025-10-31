Surat Cinta Kecil dan Permintaan Ayam Geprek dari Siswa Penerima MBG untuk Presiden Prabowo

Para siswa penerima MBG mengirim secarik surat untuk Presiden Prabowo/Foto: Istimewa

JAKARTA - Tersimpan cerita unik dari pelaksanaan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola SPPG Polda Jawa Tengah (Jateng). Para siswa penerima MBG menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyelipkan permintaan menu makanan yang menjadi favorit mereka.

Dari informasi yang didapatkan, permintaan menu disampaikan para siswa lewat tulisan di secarik kertas yang disobek dari buku. Mereka lalu menyelipkan pesan dan request tersebut ke ompreng MBG setelah selesai menyantap makanan yang disediakan.

Pesan dan permintaannya beragam. Misalnya di SD Madegondo 1 Grogol Sukoharjo, siswa menyampaikan terima kasih kepada Prabowo dan mendoakan Presiden ke-8 RI tersebut sehat selalu.

Ada juga siswa yang mengapresiasi makanan MBG yang disediakan. Selain itu, ada pula yang meminta menu makanan lain seperti ayam geprek, chicken katsu, nasi goreng, hingga dimsum.

"Semoga MBG sehat selalu. Terima kasih Pak Prabowo," demikian salah satu tulisan yang dibuat siswa.

"Makasih Pak. Nasinya. Teman-temanku suka"

"Request ayam geprek yang pedas pliss. Mohon"

"Aku mau minta susu coklat, nasi goreng+ayam, bihun dll"

Permintaan serupa juga disampaikan para siswa di Banyumas. Ada yang meminta menu ayam goreng, udang hingga ayam geprek.

Tak hanya di dua daerah tersebut, siswa di Semarang juga menyampaikan request lewat secarik kertas. Mereka juga menyampaikan terima kasih atas makanan yang disediakan petugas.

"Makanannya enak banget. Terima kasih"

"Request buah anggur. Semangat ya masaknya"

"Pesan: MBG nya enak. Req: susu, semangka and kalo ada nasi, nasinya yang banyak ya hehehe sama katsu ya. Makasih MBG nya"