Sudah tahu kan saat 2023 ujian masuk ke PTN ada perubahan? Kalau tahun sebelumnya ada ujian materi TPS (Tes Potensi Skolastik) dan TKA (Tes Kompetensi Akademik), tahun ini berubah menjadi TPS (Tes Potensi Skolastik), Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Literasi dalam Bahasa Inggris, serta Penalaran Matematika lho. Kita lihat yuk materi apa aja yang diujikan!

Materi UTBK-SNBT 2023

• Tes Potensi Skolastik (TPS)

Nggak ada perubahan yang berarti untuk TPS. Seperti tahun sebelumnya, TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi.

Dalam TPS bakal diuji Kemampuan Penalaran Umum (PU), Pengetahuan dan Pemahaman Umum (PPU), Pengetahuan Memahami Bacaan dan Menulis (PBM) dan Pengetahuan Kuantitatif (KK). Kemampuan Kuantitatif ini mencakup Pengetahuan dan Penguasaan Matematika Dasar.

• Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Literasi dalam Bahasa Inggris

Perbedaan besar yang ada pada UTBK-SNBT 2023 ini adalah adanya literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tes ini bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.

• Penalaran Matematika

Perbedaan selanjutnya ada pada penalaran matematika. Tes ini bertujuan mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Tips Mengerjakan Soal UTBK-SNBT 2023

Untuk mempermudah kalian dalam pengerjaan soal UTBK-SNBT 2023, sering-sering latihan soal dan mengikuti try out aja guys.

1. Fokus Belajar dan Pasang Target

Biasanya, masing-masing kalian punya cara untuk bisa fokus dalam belajar, misalnya sambil mendengarkan lagu atau benar-benar berhenti bermain gadget.

Kalau kalian memang ingin fokus, ada baiknya belajar dengan membaca dan mengerjakan di print out atau buku, bukan di laptop/handphone yang kalian miliki agar kalian nggak tergiur untuk membuka sosial media atau sekadar berselancar di dunia maya. Jangan lupa untuk pasang target agar diri kalian terpacu meraih target tersebut sehingga semangat belajar untuk memahami materi jauh lebih meroket.

2. Pelajari Konsep, Bukan Menghafal

Kalian nggak perlu menghafal bentuk soalnya, cukup mengerti alur untuk mendapat jawaban menurut pemahaman sendiri. Jika konsep soal udah dipahami, apapun jenis model soalnya nggak akan sulit untuk dijawab karena langkah-langkah yang harus ditempuh udah kalian ketahui.

3. Latihan Soal Sebanyak Mungkin

Jika kalian sering mengerjakan soal, tentunya itu bisa mengasah kemampuan kalian. Cari dan kerjakan soal-soal UTBK beberapa tahun sebelumnya, lalu pelajari tipe-tipe soal yang keluar pada soal-soal tersebut.

4. Ikuti Try Out

Ikuti juga kegiatan try out. Hal ini penting lho untuk menentukan keberhasilan kalian dalam mengikuti UTBK-SNBK 2023. Dengan mengikuti try out, kalian bisa uji coba kemampuan dengan sistem yang mirip sekali dengan SNBK 2023.

5. Evaluasi Kelemahan

Kalian harus punya catatan pribadi materi apa yang udah kalian pahami dan materi apa yang masih kurang kalian mengerti. Ini merupakan salah satu cara efektif buat mengenali pencapaian belajar. Kalau ada evaluasi kelemahan, kalian dapat memperbaiki cara belajar maupun materi yang harus kalian lebih kuasai demi meningkatkan kualitas belajar untuk mencapai targetan yang kalian inginkan.

Yuk semangat! Karena masih ada waktu dan usaha yang dapat kalian maksimalkan. Salah satunya dengan mengikuti Kelas Online UTBK-SNBT Bimbel SG yang udah mulai dibuka pendaftarannya sekarang (bit.ly/formulirbimbelsg). Program ini akan dimulai pada 10 Januari 2023.

Ada program Silver dan Gold yang bisa kalian pilih. Program Silver mencakup materi UTBK-SNBT 2023 (10 Januari - 8 April 2023), sedangkan Program Gold mencakup materi UTBK-SNBT 2023 dan SIMAK UI 2023 (10 Januari - 30 Juni 2023).

Dalam program ini, kalian bisa mendapatkan modul belajar yang dikirim ke alamat kalian, tiga sesi belajar per pekan, try out setiap bulan, klinik pemilihan Prodi dan PTN yang didampingi oleh konselor, rekaman dan grup belajar, serta pdf materi yang telah dibahas di kelas online. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di instagram @bimbelsg.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(Wul)