JAKARTA - Di dataran berdebu Sindh, Pakistan selatan, berbaring sisa-sisa salah satu kota kuno paling mengesankan di dunia yang belum pernah didengar kebanyakan orang.

Di area kota kuno yang terkubur itu, jutaan batu bata merah membentuk jalan setapak dan sumur-sumur, dengan daerah sekelilingnya terbentang dalam pola seperti kisi-kisi.

Sebuah stupa Buddha kuno menjulang di atas jalan-jalan yang sudah usang, dengan kolam komunal yang besar, lengkap dengan tangga lebar di bawahnya.

Saya berada sekitar satu jam di luar kota Larkana yang berdebu di Pakistan selatan di situs bersejarah Mohenjo-daro.

Saat ini, hanya reruntuhan yang tersisa, namun 4.500 tahun yang lalu kawasan ini bukan hanya salah satu kota paling awal di dunia, tetapi juga kota metropolitan yang berkembang dengan infrastruktur yang sangat maju.

Mohenjo-daro, yang berarti "tumpukan orang mati" dalam bahasa Sindhi, adalah kota terbesar dari Peradaban Lembah Indus (juga dikenal sebagai Harappan) yang membentang dari timur laut Afghanistan hingga India barat laut selama Zaman Perunggu.

Diyakini pernah dihuni oleh setidaknya 40.000 orang, Mohenjo-daro adalah kota yang makmur dari tahun 2500 hingga 1700 Sebelum Masehi (SM).

“Itu adalah pusat kota yang memiliki hubungan sosial, budaya, ekonomi dan agama dengan Mesopotamia dan Mesir,” jelas Irshad Ali Solangi, pemandu lokal generasi ketiga dari keluarganya yang bekerja di Mohenjo-daro seperti dilansir dari BBC, Jumat (9/12/2022).

Tetapi, dibandingkan dengan kota-kota di Mesir Kuno dan Mesopotamia, yang berkembang pada waktu yang bersamaan, hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang Mohenjo-daro.

Pada 1700 SM, kota itu ditinggalkan, dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu persis mengapa penduduk pergi atau ke mana mereka pergi.

Para arkeolog pertama kali menemukan kota kuno tersebut pada tahun 1911 setelah mendengar laporan tentang temuan beberapa batu bata di daerah tersebut.

Namun, Survei Arkeologi India (ASI) mengesampingkan batu bata tersebut karena tidak memiliki kekunoan apa pun dan situs tersebut tetap tidak terganggu selama beberapa tahun lagi.

Baru pada tahun 1922 R D Banerji, seorang petugas ASI, percaya bahwa dia melihat sebuah stupa yang terkubur, struktur mirip gundukan tempat umat Buddha biasanya bermeditasi.

Hal ini menyebabkan penggalian besar-besaran, terutama oleh arkeolog Inggris Sir John Marshall, hingga akhirnya penamaan Mohenjo-daro sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1980.

Sisa-sisa yang mereka temukan mengungkapkan tingkat urbanisasi yang sebelumnya tidak terlihat dalam sejarah, dengan Unesco memuji Mohenjo-daro sebagai reruntuhan Lembah Indus yang "terlestarikan".

Mungkin fitur kota yang paling mengejutkan adalah sistem sanitasi yang jauh melampaui zamannya.

Ketika drainase dan toilet pribadi menjadi kemewahan para orang kaya di Mesir dan Mesopotamia, di Mohenjo-daro, toilet tersembunyi dan selokan tertutup ada di mana-mana.

Sejak penggalian dimulai, lebih dari 700 sumur telah ditemukan, sebagai tambahan ke sistem pemandian pribadi, termasuk "Pemandian Besar" berukuran 12m x 7m untuk penggunaan komunal.

Hebatnya, toilet ditemukan di banyak tempat tinggal pribadi, dan limbah dibuang secara diam-diam melalui sistem pembuangan yang canggih di seluruh kota.

"Ini adalah sebuah kompleksitas pada tingkat kota yang ingin kita tinggali hari ini," kata Uzma Z Rizvi, seorang arkeolog dan profesor di Institut Pratt Brooklyn, yang menulis esai tahun 2011 berjudul Mohenjo-daro, The Body, and the Domestication of Waste.

Penduduk Mohenjo-daro juga memahami lingkungan mereka

Menyadari kotanya terletak tepat di sebelah barat Sungai Indus, mereka membangun anjungan pertahanan banjir dan sistem drainase yang mengesankan untuk melindungi diri dari banjir tahunan.

Selain itu, mereka adalah pemain kunci dalam jaringan perdagangan laut yang terbentang dari Asia Tengah hingga Timur Tengah.

Selama berabad-abad, mereka menghasilkan tembikar, perhiasan, patung, dan barang-barang lain yang diukir dengan rumit yang tersebar di mana-mana dari Mesopotamia hingga Oman saat ini.

Saat ini, kota bersejarah tersebut telah diubah menjadi taman lokal yang rindang dan teduh, lengkap dengan meja piknik.

Namun, pelancong dari bagian lain Pakistan jarang menjelajah ke lokasi terpencil ini, dan jarang ada turis asing.

Saya berkelana di jalan-jalan kuno yang mirip kisi-kisi, melihat banyak sumur, tembok tinggi yang memberikan keteduhan yang sangat dibutuhkan, dan saluran air yang tertutup – takjub bahwa semua ini telah direkayasa ribuan tahun yang lalu.

Kemampuan Mohenjo-daro untuk menguasai seni sanitasi dan pembuangan limbah bukanlah satu-satunya fitur canggih yang membedakan penduduk ini dari peradaban awal lainnya.

Para arkeolog telah mencatat penggunaan atas bahan bangunan terstandar, meskipun keterbatasan mesin bangunan.

“Semua batu bata memiliki perbandingan 4:2:1, meskipun bentuknya tidak sama,” jelas Rizvi.

"Penting untuk menyadari bahwa semua batu bata ini mengikuti semacam sensibilitas. Ada perasaan tentang seperti apa kota mereka yang mereka inginkan. Jika Anda membuat semuanya dalam rasio, bahkan ruang yang Anda lalui kemudian secara inheren mengikuti kepekaan rasio juga."

Batu bata – terbuat dari pengeringan matahari dan akhirnya pembakaran kiln – telah bertahan dari unsur-unsur selama ribuan tahun.

Dan meskipun arsitektur mewah seperti mansion, kuil, dan indikator status lainnya tidak ada dalam desain Mohenjo-daro, Rizvi menjelaskan bahwa ini tidak berarti bahwa arsitektur monumental tidak ada.

“Di sini monumentalitasnya benar-benar monumentalitas infrastruktur,” ujarnya.