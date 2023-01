BANDUNG - Tahun Baru Imlek sebentar lagi tiba, tepatnya pada Minggu 22 Januari 2023. Sebagian warga merayakannya dengan suka cita, sebagai refleksi perjalanan tahun sebelumnya dan menuju kesuksesan di tahun depan.

Suka cita menyambut Tahun Baru Imlek yang merupakan tahun kelinci juga tak lepas dari upaya korporasi memberikan hadiah menarik bagi masyarakat dan pelaku usaha. Berbagai program yang digelar ini, tak lain ikut serta membahagiakan masyarakat. Harapannya, menjadi awalan baik di masa depan.

Salah satunya adalah yang dilakukan bank bjb. bank bjb hadir dengan berbagai program promo menarik dan memberi banyak kebahagiaan bagi masyarakat. Setidaknya ada dua program bank bjb yang akan gelar selama periode Imlek tahun ini.

BACA JUGA: bank bjb Gelar Business Review Semester II 2022 dan Executive Workshop 2023

Pertama, pameran UMKM Blooming Of Luck. Sebuah festival perayaan Tahun Baru Imlek yang diselenggarakan pada 19 - 22 Januari 2023 di Mall Cihampelas Walk, Jalan Cihampelas, Kota Bandung. Festival ini bertempat di Union Square (Area Outdoor Ciwalk).

Dalam acara tersebut terdapat promo transaksi yaitu potongan harga Rp20.000. Potongan harga akan diberikan bagi yang melakukan minimal transaksi Rp40.000, dengan menggunakan DIGI dan DigiCash by bank bjb di tenant UMKM yang sudah menjadi merchant QRIS bank bjb.

(Foto: dok. bank bjb)

Terdapat puluhan tenant UMKM yang menjual food & beverages akan diberikan program Racing Merchant dengan ketentuan minimal transaksi menggunakan QRIS merchant. Reward ini akan diberikan kepada merchant yang telah mencapai jumlah transaksi dan sales volume tertentu.

Reward yang diberikan selama periode yaitu akan mendapatkan hadiah Saldo DigiCash dengan detail:

• Juara I : Rp1.500.000

• Juara II : Rp1.000.000

• Juara III: Rp500.000

Terdapat program untuk pengunjung yaitu berhak mengambil hadiah di Pohon Angpao. Syaratnya menunjukkan bukti transaksi menggunakan DIGI atau DigiCash by bank bjb dengan minimal 3x transaksi di seluruh tenant UMKM yang telah menggunakan QRIS bank bjb selama event berlangsung.

Hadiah menarik yang disiapkan berupa voucher belanja Rp25.000, sebanyak 40 pcs voucher setiap harinya. Juga Merchandise menarik dari bank bjb (selama persediaan masih ada).

Program lainnya yang tak kalah menarik adalah DIGI Imlek Festival. Program promo DIGI Imlek Festival yaitu program di mana konsumen yang bertransaksi menggunakan DigiCash, atau Digi pada merchant QRIS bank bjb akan mendapatkan diskon tertentu.

Seperti promo F&B, di mana setiap transaksi minimal Rp50.000 akan mendapatkan diskon sebesar Rp15.878. Kedua Promo Apparel. Setiap transaksi minimal Rp150.000 akan mendapatkan diskon sebesar Rp45.878.

Program ini berlaku sepanjang 23 Januari hingga 5 Februari 2023. Promo berlaku bagi merchant yang sudah memiliki QRIS bank bjb. Hanya berlaku untuk Nasabah/Customer yang bertransaksi menggunakan DigiCash, atau melalui melalui QR Pay DIGI. Kemudian minimal transaksi Rp25.000. Promo tidak berlaku kelipatan.

Berikut daftar merchant yang berlaku promo bank bjb, yaitu Zeribowl di Mahkota Raya blok D No. 6 Batam Centre. Bakso dan Mie Ayam Mas Dawer di Kp Citarik RT 001, Kel. Jatireja, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi. Chikara di The Energy Building, Mezzanine Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Lot 11A, RT.5/RW.3, SCBD Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

Pecel Ayam 99 di Jakarta Barat, Hayati Catering di K link Tower Jakarta Selatan, Kedai Kopi Tarik di Jalan suka karya no. 15 Tuah Karya, Pekanbaru. Es Krim DURIAN 71 di Jl. Aip II Karel Sat-Suit Tubun IIB No.5A, RW.2, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410.

Gubug Makan Mang Engking di Jl Boulevard Utara Blok L No 2, Summarecon Bekasi. Dapur Ule di Jl. Komando Raya no.20, Setiabudi, Jakarta Selatan. GRACIAS Resto & Café di Jl Pangeran SW Subekti, Palembang. Resto & Coffee DANTE.COM di Jl Saudara No. 21 Medan.

Kopi Omdon di Jl. Cempaka No 1A Depok. Ardhita Restaurant & lounge di Jl Kh Sholeh Iskandar no 2 Tanah Sareal Bogor. Roti Unyil Venus Bakery di Ruko V Point Jl.Pajajaran No 1 RT 03 RW01 Sukasari, Kec. Bogor. Toko Boogie Adventure di Jl. KS Tubun No 26C Kelurahan Kedung Halang Bogor.

EATREE di Jl. Pembangunan II kedung halang bogor utara. Mera Hot Chicken, Dago di Jl. Ir. H. Juanda No.343, Dago, Kota Bandung, 40135. MIXUE Cijagra di Jl. Cijagra No.14 A Cijagra Buah Batu Bandung dan MIXUE Batununggal di Jl Batununggal Indah Raya No.43 Batununggal Bandung.

Baca Juga: Kids Life’s Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

(FDA)