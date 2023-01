BANDUNG - Peran media massa untuk membangun bangsa begitu penting. Wakil Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), TGB Dr HM Zainul Majdi, Lc, MA mendorong kalangan muda ikut terlibat terjun di media.

TGB menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan saat membuka Program iNews Goes to Bandung di Gedung Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjajaran, Bandung, Kamis (19/1/2023).

Adapun, acara tersebut bertema Introduction to Media and Explore the Career Opprtunity.

TGB -yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini- memberikan ucapan terima kasih kepada Universitas Padjajaran, karena menjadi partner untuk kebaikan.

"MNC sebagai grup media terbesar di Asia Tenggara," katanya.

TGB melanjutkan, untuk itu harus disyukuri tak hanya besar di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia.

"MNC Media memiliki nilai kebenaran, keadaban, dan kemanusiaan," sambungnya.

Mantan Gubernur NTB dua periode ini melanjutkan, media massa ini memiliki peran penting untuk membangun bangsa. Media yang baik akan memberikan konstribusi untuk kemajuan bangsa.

"Sebagai muslim, ketika membaca Alquran banyak terkait media dan komunikasi, " ujarnya.

Lebih lanjut, di dalam Alquran juga berbicara tentang komunikasi dan media, baik individu dan sosial. Media ikut mempengaruhi kondusivitas masyarakat. "Bila berita bohong tersebar dan jurnalis tidak berperan akan hadirkan distrust," ucapnya. "Orang tak akan saling percaya, karena saling menafikan," sambungnya. Hilangnya saling percaya, tambah TGB, membuat rusak persaudaraan, persahabatan, dan komitmen kolektif serta muncul kebohongan, sehingga satu sama lain mendeskreditkan. "Kolaborasi dengan perguruan tinggi (Universitas Padjajaran) yang mendukung ini suatu kehormatan. Kolaborasi ini dapat menghasilkan hal yang baik," tegasnya. Wakil Rektor IV Universitas Padjajaran Prof. Drs. Yanyan Mochamad Yani cukup bergembira dengan program iNews Goes to Bandung. Sebagai akademisi, program ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa. "Apalagi temanya ini cukup menarik," katanya. Acara iNews Goes to Bandung ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan mahasiswi bidang video jurnalis, sosial media, reporter, editor, kreatif produksi dan banyak lagi. Hadir dalam acara ini jurnalis senior dari iNews.