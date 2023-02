JAKARTA - Tim Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian, meraih penghargaan Best Public Relations in Company Management on Strategic Initiatives to Increase Financial Inclusion, dalam ajang penghargaan insan Public Relations Perusahaan di Indonesia. Ajang ini diselenggarakan di Thamrin Nine Ballroom Jakarta, Jumat (24/02/2023).

Mengusung tema Winning Economic Growth through Consistent Collaboration, ajang bergengsi Penghargaan Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2023 ini diikuti oleh banyak perusahaan dari berbagai sektor industri.

BACA JUGA: Pegadaian Gandeng Produsen Emas Perluas Ekosistem melalui Bullion Services

Pegadaian berhasil unggul dalam kategori Financial Services dengan kriteria penilaian yang meliputi Kinerja Perusahaan dan Media Monitoring kualitatif yang menilai kebijakan strategis perusahaan dalam menganalisis jumlah pemberitaan positif dan implementasi peran public relations.

Turut hadir dalam acara tersebut CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan, Direktur Bisnis PT Kuadran Satu Komunika, Edy Nurmansyah dan seluruh Insan PR yang masuk dalam penilaian IPRA 2023.

Dalam sambutannya, Vice President Corporate Communication PT Pegadaian Basuki Tri Andayani mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti keseriusan peran Public Relations Pegadaian untuk mendukung keberlangsungan kinerja bisnis dan menjaga citra baik Perusahaan dalam era disrupsi informasi seperti saat ini.

“Inovasi dan kolaborasi merupakan kata kunci untuk mewujudkan pertumbuhan secara berkelanjutan. dan fungsi PR sebagai garda depan komunikasi perusahaan selain menjaga dan meningkatkan citra perusahaan juga mendukung program-program perusahaan untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkap Basuki.

Sementara Muhamad Ihsan selaku CEO & Chief Editor Warta Ekonomi mengatakan, ajang ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada Insan PR yang telah membuktikan kompetensinya dalam menjalankan strategi untuk menjaga citra perusahaan.

“Penghargaan Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2023 merupakan penghargaan setinggi-tingginya dari Warta Ekonomi kepada Public Relations perusahaan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat dan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik,” tutur Ihsan.

Follow Berita Okezone di Google News

(Wul)