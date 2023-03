JAKARTA - PT Pegadaian berhasil meraih penghargaan di ajang LinkedIn Talent Award 2022, untuk kategori Best Employer Brand on LinkedIn (Between 5.000 - 10.000 Employer on LinkedIn), yang diselenggarakan di Jakarta (13/03/2023).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Head of Indonesia LinkedIn Talent & Learning Solution Ronny Supardi, kepada Senior Vice President Strategy Human Capital PT Pegadaian.

Direktur Human Capital, Legal and Compliance PT Pegadaian Ridwan Arbiansyah mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh LinkedIn pada PT Pegadaian.

Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi seluruh Insan Pegadaian yang telah bekerja keras mendukung transformasi perusahaan untuk menjadi digital financial company dan menjadi perusahaan yang inklusif.

“Saya berharap penghargaan ini semakin memotivasi perusahaan untuk menjadi pabrik talenta yang sejalan dengan Employee Value Proposition (EVP). Selain itu juga semakin meningkatkan kreativitas dan inisiatif dalam membuka kesempatan bekerja maupun meningkatkan karir bagi seluruh karyawan,” ujar Ridwan.

Sebagai perusahaan yang mengedepankan kebhinekaan, Pegadaian secara transparan melakukan rekrutmen dari berbagai daerah, suku, agama, maupun golongan lainnya sehingga menciptakan keragaman dan kesetaraan.

Selain itu, Pegadaian juga membuka kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dalam pengembangan SDM di perusahaan.

“Untuk menjadi perusahaan yang unggul dan berdaya saing, kami mendesain strategi rekrutmen dan employer branding yang sesuai dengan perkembangan saat ini, seperti pengelolaan talent yang modern, training dan pengembangan karyawan yang terintegrasi dan digital, untuk dapat mensupport bisnis agar terus berkembang dan bertumbuh,” ucap Ridwan.

Follow Berita Okezone di Google News

(Wul)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.