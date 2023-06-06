Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Wilayah di Jakarta yang Miliki Museum Bersejarah

Ajeng Wirachmi , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |05:05 WIB
4 Wilayah di Jakarta yang Miliki Museum Bersejarah
Museum Satria Mandala (Foto: IG @museumsatriamandala)
JAKARTA - Museum adalah tempat wisata lengkap yang dapat digunakan pula sebagai lokasi belajar. Sebagai Ibu Kota Indonesia yang sarat sejarah, DKI Jakarta sudah pasti memiliki berbagai museum yang tersebar di kota-kota administrasinya.

Lantas, berapa jumlah museum yang ada di masing-masing kota administrasi DKI Jakarta? Berikut informasinya:

1. Jakarta Selatan

Menurut data yang dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), Jakarta Selatan hanya memiliki 1 museum pada tahun 2021. Data tersebut juga menyebut bahwa jenis museum yang ada di Jaksel masuk dalam kategori arkeologi dan sejarah.

Di bilangan Jaksel, ada Museum Satria Mandala yang menjadi wisata edukasi sejarah TNI. Museum ini dibangun pada 15 November 1971, dengan melakukan renovasi besar-besaran terhadap Wisma Yaso.

Dengan kehadiran museum ini, masyarakat bisa turut menyaksikan sejarah perjuangan TNI secara visual. Sederet koleksi yang ada di Museum Satria Mandala adalah senjata, patung, diorama, alutsista, koleksi Jenderal Besar Soedirman dan tokoh TNI terkemuka lainnya.

2. Jakarta Barat

Wilayah Jakarta Barat mempunyai 5 museum dengan jenis seni rupa dan arkeologi-sejarah. Memiliki sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan di era kolonial, Jakbar terkenal dengan Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal pula dengan sebutan Museum Fatahillah.

