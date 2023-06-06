Mengenal Sejarah Hari Susu Sedunia, Yuk Simak!

JAKARTA - Hari Susu Sedunia atau World Milk Day diperingati setiap 1 Juni. Perayaan ini diperingati sejak 2001.

Peringatan Hari Susu Sedunia ini bersifat global. Melansir worldmilkday.org, Hari Susu Sedunia ditetapkan oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peringatan tersebut bertujuan untuk mengakui pentingnya susu sebagai makanan global serta merayakan sektor susu. Hal ini juga termasuk bagaimana produk susu mendukung mata pencaharian di dunia.

BACA JUGA: Kisah Belanda Beri Sultan Amangkurat I Barang Mewah dan Langka Usai Berdamai

Sejak 2001, peringatan tahunan ini telah meluas ke beberapa negara, serta terus berkembang setiap tahunnya. Hari Susu Sedunia dirayakan dengan cara yang beda-beda.

Namun, ada satu tema yang sama yaitu potensi dan industri susu. Pada 2022, sebanyak 113 negara di dunia berkumpul untuk merayakan Hari Susu Sedunia.

Pada 2023, Hari Susu Sedunia berfokus untuk menunjukkan bagaimana produk susu mengurangi jejak lingkungannya sekaligus menyediakan makanan serta mata pencaharian.

Kenapa perlu dirayakan?

Melansir fao.org, susu merupakan salah satu komoditas pertanian yang paling banyak diproduksi dan berharga di dunia. Diketahui, susu mengandung nutrisi esensial yang mendorong ketahanan pangan hingga pembangunan ekonomi.