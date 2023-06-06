Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pria di OKU Diamuk Massa Usai Lakukan Aksi Begal Payudara

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |04:03 WIB
Pria di OKU Diamuk Massa Usai Lakukan Aksi Begal Payudara
A
A
A

OKU - Rendi Novriansyah (22) pria di Ogan Komering Ulu (OKU) Sumsel, pelaku begal payudara babak belur dihajar massa usai ditangkap saat berusaha kabur dari kejaran korbannya yang tidak terima atas perbuatan tersangka.

Aksi begal payudara yang babak belur gegara dikejar korban itu terjadi di jalan Desa Kepayang, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Minggu (4/6/2023) sekira pukul 17.50 WIB.

Kapolres OKU AKBP Arif Harsono didampingi Kapolsek Peninjauan AKP Mardani mengatakan peristiwa begal payudara itu terjadi saat korban sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumahnya dijalan masuk Desa Kepayang, pada hari Minggu (4/6/2023) sekitar pukul 17.50 WIB, korban masuk dijalan Desa dipepet oleh tersangka dengan mengendarai sepeda motor.

“Korban dan tersangka ini datang dari arah yang sama, dan korban dipepet dari sebelah kanan korban,” katanya.

Dan setelah motor korban dan tersangka berdekatan, secara tiba-tiba tersangka memegang dada (payudara) korban sebelah kanan mengggunakan tangan kiri tersangka.

"Korban yang terkejut langsung menjerit, dan tersangka juga kaget berusaha kabur, namun korban tidak tinggal diam mengejar tersangka sambil berteriak minta tolong,” katanya.

Dan persis di lingkungan Dusun 5, kebetulan warga sedang ramai berkumpul dan mencegat tersangka. Hingga amukan massa tidak terkendalikan menghajar tersangka.

Halaman:
1 2
      
