Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Taufik Hidayat Penyiksa dan Penyekap Wanita 3 Tahun Cengengesan Digiring ke Kantor Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |07:40 WIB
Taufik Hidayat Penyiksa dan Penyekap Wanita 3 Tahun Cengengesan Digiring ke Kantor Polisi
Taufik Hidayat Penyiksa dan Penyekap Wanita 3 Tahun
A
A
A

JAKARTA – Keberadaan Taufik Hidayat berhasil diidentifikasi oleh Polda Jabar melalui aktivitas transaksi yang dilakukan tersangka pada Selasa, 23 Juni 2026. Polisi kemudian menyisir area perumahan Griya Pesona, yang merupakan rumah kerabat tersangka.

“Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang, dan tidak tahu mau ke mana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap itu," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan, Rabu (24/6/2026).

Saat digiring ke kantor polisi, Taufik Hidayat terlihat masih sempat cengengesan disertai muka yang tenang.

Padahal perilaku penyiksaannya telah merusak hidup seorang perempuan. Taufik Hidayat datang ke kantor polisi dengan tangan terborgol dan dikawal oleh aparat kepolisian.

Sebagai informasi, tersangka diketahui menyekap dan menyiksa korban YTR (29) selama 3 tahun di kosan tersangka yang berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kasus ini baru terungkap setelah korban ditemukan dalam kondisi kritis di rumah sakit.

Pihak keluarga mengungkapkan YTR telah hilang kontak dan tidak diketahui keberadaannya selama 3 tahun terakhir. Selama rentang waktu tersebut, keluarga kehilangan jejak hingga akhirnya muncul informasi mengejutkan mengenai kondisi kesehatan korban yang memburuk.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226204//viral-UFOL_large.jpg
Kronologi Lengkap Penangkapan Taufik Hidayat Penganiaya Pacar Selama 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226198//anggota_dpr-R0N4_large.jpeg
Pelaku Penyiksaan Sadis Perempuan di Bandung Tertangkap, DPR: Harus Dihukum Setimpal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226183//penampakan_taufik_hidayat_usai_ditangkap_polisi-vYdG_large.jpg
Penampakan Taufik Hidayat Usai Ditangkap Polisi, Tangannya Diborgol Kabel Ties!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/340/3226180//viral-5HEU_large.jpg
Kasus Wanita Disekap 3 Tahun, Polda Jabar: Taufik Hidayat Ditangkap di Majalaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226179//penangkapan-5j3b_large.jpg
Usai Ditangkap di Majalaya, Tersangka Taufik Hidayat Langsung Dijerat Pasal Berlapis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226177//viral-L91o_large.jpg
Breaking News! Taufik Hidayat Penyekap Wanita di Bandung Selama 3 Tahun Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement