4 Fakta Kekasih Mario Berhubungan Intim dengan David Ozora

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (6/6/2023), membacakan dakwaan, bahwa AGH diduga disetubuhi oleh David Ozora.

AGH mengaku dirinya diancam saat berhubungan dengan David Ozora. Berikut sejumlah faktanya:

1. Mario Geram David Cabuli Kekasihnya

Mendengar pengakuan itu, Mario geram karena pacarnya, AGH telah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari David Ozora. Jaksa menungkapkan, reaksi Mario setelah mendapatkan kabar, bahwa kekasihnya telah disetubuhi oleh David Ozora.

Dalam dakwaan, Mario Dandy juga disebut mendapatkan informasi persetubuhan antara pacarnya inisial AGH dengan David Ozora dari mantan Mario bernama Anastasia.

2. AG Sempat Susah Dihubungi

Pada 30 Januari 2023, Anastasia bertanya kepada Mario Dandy Satriyo apakah AG pernah menghilang. Mario pun membenarkan bahwa kekasihnya pernah susah dihubungi pada 17 Januari 2023 lalu.

Saat itu AG hanya bilang ke Mario mau melayat ke rumah teman. Namun AG sulit dihubungi usai pulang sekolah.

Anastasia lalu mengabarkan ke Mario Dandy bahwa AG telah disetubuhi oleh seseorang. Mario mengaku kesal setelah mendapat kabar yang tidak mengenakan itu dengan berkata “Wah gila dong”, ujar jaksa.