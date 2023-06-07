Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Detik-Detik Tembok Jebol, Luapan Air Masuk Rumah Warga Cibinong

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |00:39 WIB
Viral Detik-Detik Tembok Jebol, Luapan Air Masuk Rumah Warga Cibinong
Terjangan banjir jebol tembok di Cibinong (Foto : Tangkapan layar)
A
A
A

BOGOR - Beredar video yang jadi viral di media sosial yang menunjukkan detik-detik tembok yang jebol karena luapan air di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Terjangan air langsung masuk ke dalam rumah warga sekitar.

Dalam video menampilkan dua rekaman kamera CCTV bersamaan di depan dan dalam ruang tamu salah satu rumah warga. Di depan rumah tampak kondisi cuaca diguyur hujan dan di dalam rumah seorang ibu bersama bayinya yang menonton televisi.

Dari rekaman di luar rumah, terlihat tembok yang jebol karena luapan air. Dengan cepat, air merangsek masuk ke dalam rumah melalui celah pintu.

Sontak, seorang ibu dan bayinya terkejut melihat air tiba-tiba masuk ke ruang tamunya. Ibu tersebut langsung mengangkat sang bayi dari kursinya.

Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin membenarkan adanya kejadian dalam video tersebut. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.00 WIB pada Senin 5 Juni 2023.

"Dikarnakan hujan deras dan angin kencang yang cukup lama sehingga mengakibatkan tembok pembatas yang sudah rapuh mengalami kerusakan dan ambruk," kata Jalal dalam keterangannya.

