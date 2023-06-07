Revitalisasi Gedung Warenhuis, Bobby Nasution Minta Jangan Hilangkan Nilai Sejarah

MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution memberi waktu dua minggu ke konsultan untuk menyiapkan detail masterplan revitalisasi Gedung Warenhuis, Jalan Ahmad Yani VII, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat.

Selain itu menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, agar revitalisasi yang dilakukan tidak menghilangkan nilai sejarah pada gedung tua yang merupakan cagar budaya Kota Medan.

Penekanan ini disampaikan Bobby Nasution disela-sela meninjau Gedung Warenhuis, didampingi Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Ruang (PKPCKTR) Kota Medan Endar Sutan Lubis, Kadis Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Topan OP Ginting, Camat Medan Barat Lilik serta konsultan, pada Rabu (7/6/2023).

Selain gedung tua yang dulunya merupakan supermarket itu, kata Bobby Nasution, bangunan yang ada di sampingnya juga ikut direvitalisasi, karena menjadi bagian dari kawasan Kota Lama Kesawan.

Secara desain dan master plan, sambung Bobby, kawasan ini sudah ada termasuk dengan pembangunan Gedung Warenhuis dan kawasan Kesawan sampai dengan Jalan Perdana.

"Dari peninjauan yang kita lakukan ini, banyak sekali bangunan bersejarah di kawasan sekitar ini. Untuk itu kita minta detail masterplannya dan harus dibuat perkawasan. Jadi kita minta kepada teman-teman yang paham akan cagar budaya di Kota Medan untuk bersama-sama mengembalikan bangunan dan fungsinya sehingga berdampak langsung untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," kata Bobby Nasution.

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan Bobby Nasution, kondisi Gedung Warenhuis saat ini tidak sepenuhnya untuh 100 persen. Meski demikian, bilangnya, cerita dari bangunan yang ada dapat menjadi nilai tambah dari kawasan ini apabila nanti sudah kembali difungsikan.