Ratna Sari Dewi Nama yang Dibisikkan Soekarno di Penghujung Hidupnya

JAKARTA - Bung Karno dikenal sebagai pengagum wanita. Tercatat Presiden Soekarno memiliki beberapa istri, satu di antara mereka adalah Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi. Bahkan, Bung Karno membisikkan nama Ratna di penghujung hidupnya sebelum meninggal.

Roso Daras, penulis buku "Sukarno ,Serpihan Sejarah Yang Tercecer," menuliskan Naoko Nemoto ialah geisha yang begitu sempurna di mata Sukarno.

"Kecantikannya begitu mempesona, sehingga tak kuasa Sukarno meredam hasrat cintanya yang berkobar-kobar," tulis Roso.

Gadis Jepang itu lahir tahun 1940, sebagai anak perempuan ketiga seorang pekerja bangunan di Tokyo. Ia lahir dari keluarga sederhana, sehingga Naoko harus bekerja sebagai pramuniaga di perusahaan asuransi jiwa Chiyoda, sampai ia lulus sekolah lanjutan pertama pada tahun 1955.

Setahun kemudian, ia mengundurkan diri, dan menekuni profesi geisha di Akasaka’s Copacabana yang megah, salah satu kelab malam favorit yang sering dikunjungi para tamu asing.

"Ke kelab inilah Sukarno datang pada 16 Juni 1959. Bertemu Naoko, dan jatuhlah hatinya. Setelah itu, Bung Karno masih bertemu Naoko dua kali di hotel Imperial, tempat Bung Karno menginap," paparnya.

Akan tetapi, versi lain menyebutkan, pertemuan keduanya terjadi setahun sebelumnya, di tempat yang sama.

Usai lawatan dua pekan, Bung Karno kembali ke Jakarta. Tapi sungguh, hatinya tertinggal di Tokyo, hatinya melekat pada gadis cantik pemilik sorot mata lembut menusuk, sungging senyum yang lekat membekas.

Seperti biasa, Bung Karno mengekspresikan hatinya melalui surat-surat cinta. Cinta tak bertepuk sebelah tangan. Isyarat itu ia tangkap melalui surat balasan Naoko.