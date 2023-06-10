Mau Jadi Pegawai Pegadaian? Simak Lowongan Kerja Berikut Ini

Jakarta- Halo Sahabat! ada kabar gembira bagi para pencari kerja muda yang ingin menjadi Pegawai Pegadaian. Kali ini lowongan kerja diperuntukkan bagi para lulusan S1 berpengalaman di bidang teknologi informasi dengan posisi yang diperlukan sebagai Officer Data Scientist Data yang ditugaskan di Departemen Data Business Development.

Deskripsi Pekerjaan

1. Bertanggung jawab dalam mendesain data pipeline dan modeling.

2. Development pipeline permodelan data.

3. Memvalidasi dan memastikan kualitas dari pipeline dan permodelan data.