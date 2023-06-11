Advertisement
INDEKS
NASIONAL

4 Fakta Mario Dandy Punya Pengaruh di Dalam Sel Lapas Salemba

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |05:01 WIB
4 Fakta Mario Dandy Punya Pengaruh di Dalam Sel Lapas Salemba
Mario Dandy dan Shane (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa Mario Dandy Satriyo (20) ternyata mempunyai pengaruh di dalam sel tahanan sehingga bisa mempengaruhi tekanan psikologis kliennya.

Hal itu diutarakan oleh Kuasa hukum Shane Lukas, Happy Sihombing, berikut sejumlah faktanya:

1. Mario Punya Pengaruh di Dalam Sel

"Di tahanan itu ada 10 orang dan si Mario itu memang punya pengaruh dan banyak yang mendekati dia," kata Kuasa hukum Shane Lukas, Happy Sihombing dilansir Antara, Sabtu (10/6/2023).

Happy juga meminta kepada majelis hakim agar Shane tak dalam satu ruangan dengan Mario agar kliennya bisa menyaring pergaulan.

Terlebih, kliennya harus fokus pada persidangan selanjutnya sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Shane Mudah Dipengaruhi oleh Mario

Ayah Shane, Tagor Lumbantoruan menuturkan sosok anaknya yang penurut, mudah dipengaruhi dan memiliki simpati tinggi sehingga gampang percaya dengan orang lain.

"Sebagai orangtua memang salah kali ini mengajarkan anak, rendah hati, sopan santun dijaga dan hormat kepada orang yang lebih tua, selalu begitu," ujar Tagor.

Tagor menyayangkan anaknya yang juga ikut berpindah sel tahanan dari Cipinang ke Salemba karena kasus viral mengenai kabel ties, padahal Shane tidak ikut terlibat.

