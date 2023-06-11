Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Oktober, Renovasi Stadion Teladan Medan yang Berstandar Internasional Dimulai

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |14:50 WIB
Oktober, Renovasi Stadion Teladan Medan yang Berstandar Internasional Dimulai
Foto: Dok Pemkot Medan
A
A
A

MEDAN - Bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Diana Kusumastuti, Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau Stadion Teladan Medan, Minggu (11/6/2023).

Peninjauan lapangan yang dibangun pada tahun 1952 lalu ini terkait rencana renovasi yang akan dilakukan tahun 2023.

Sejumlah hal terkait renovasi dibahas. Terlebih, hadirnya Dirjen Cipta Karya turut serta membawa tim dan Bobby Nasution hadir didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Endar Sutan Lubis serta Kadis Pemuda dan Olahraga Pulungan Harahap.

Bobby Nasution berharap nantinya setelah renovasi, Stadion Teladan dapat memberikan manfaat luas, terutama dalam mendukung perkembangan olahraga di Kota Medan, terkhusus sepakbola sekaligus mewujudkan Medan sebagai kota atlet.

Halaman:
1 2
      
