Dukung Insan Musik, Bobby Nasution Siapkan Lapangan Merdeka & Warenhuis Wadah Berkreasi

MEDAN – Wali Kota Medan Bobby Nasution komitmen mendukung dan mempromosikan hasil karya para insan musik, salah satunya dengan menyediakan wadah untuk berkreasi di lapangan Merdeka dan gedung tua Warenhuis yang saat ini masih direvitalisasi

"Kedua lokasi bersejarah ini nantinya dapat dipergunakan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Kota Medan maupun komunitas lainnya untuk berkreasi dan mempromosikan musik-musik mereka," kata Bobby Naaution dalam pertemuan silaturahmi bersama PAPPRI di Medan, Sabtu (10/6/2023) malam.

Selain insan musik, sambung menantu Presiden Joko Widodo, kedua destinasi bersejarah kota Medan itu juga dapat dimanfaatkan bagi pelaku ekonomi melalui seni budaya. “Ini bukti jika Pemkot Medan sangat mendukung komunitas musik, seni budaya serta komunitas kreatif lainnya,” tuturnya.

Oleh karena itu, Bobby mengajak PAPPRI untuk menyusun program kegiatan berkesinambungan untuk disampaikan ke Pemkot Medan melalui Dinas Pariwisata.

Hal senada juga disampaikan Plt Kadis Pariwisata Kota Medan, Viza Fandhana. “Sinergitas dan kolaborasi Pemkot Medan dan insan musik serta komunitas harus terus dibangun. Dengan begitu maka kebutuhan komunitas baik di tingkat daerah maupun pusat dapat terpenuhi sehingga tepat sasaran serta bermanfaat bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Viza Fandhana

(Karina Asta Widara )