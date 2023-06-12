Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Setidaknya 10 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Australia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |05:29 WIB
Setidaknya 10 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Australia
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
SYDNEY – Setidaknya 10 orang tewas dan lebih dari 10 lainnya luka-luka dalam kecelakaan bus di Australia

Layanan darurat dipanggil ke Wine County Drive di Hunter Valley, New South Wales (NSW) pada Minggu, (11/6/2023) setelah laporan tentang sebuah bus yang terguling.

Polisi mengatakan 11 orang telah dibawa ke rumah sakit, sementara 18 penumpang lainnya tidak terluka. Pengemudi bus, seorang pria berusia 58 tahun, dibawa ke rumah sakit di bawah penjagaan polisi untuk pemeriksaan wajib.

Polisi NSW telah meluncurkan penyelidikan atas keadaan di sekitar kecelakaan itu.

"TKP telah ditetapkan, yang akan diperiksa oleh polisi spesialis forensik dan unit investigasi kecelakaan," kata polisi dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC.

Walikota Cessnock Jay Suvaal mengatakan kecelakaan itu terjadi di jalan raya dekat kota Greta dan Branxton.

"Ini adalah komunitas kecil di luar sana, tetapi peristiwa yang benar-benar tragis yang saya yakin komunitas di sana akan terbangun dengan keterkejutan hari ini," katanya kepada Radio Nasional ABC.

(Rahman Asmardika)

      
Topik Artikel :
kecelakaan bus australia
