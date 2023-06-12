Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Brigjen TNI Yudha Airlangga: Komandan Pusdiklat Kopassus, Pemegang Dua Rekor MURI

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |07:12 WIB
Brigjen TNI Yudha Airlangga: Komandan Pusdiklat Kopassus, Pemegang Dua Rekor MURI
Brigjen Yudha Airlangga/Foto: Ist




 

JAKARTA - Yudha Airlangga menjadi salah satu Perwira Tinggi (Pati) yang memperoleh kenaikan pangkat baru-baru ini. Ia naik pangkat dari Kolonel menjadi Brigjen atau Jenderal TNI Bintang 1.

Saat ini Brigjen Yudha menjabat Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Danpusdiklatpassus) Kopasssus.

 BACA JUGA:

Kenaikan pangkat Brigjen Yudha merupakan bagian dari laporan kenaikan pangkat 32 Pati TNI AD yang diterima oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Laporan tersebut diterima KSAD Jenderal Dudung di Guest House TNI AD, Cilangkap, Jakarta, Senin 5 Juni 2023.

Sebelum menjabat Danpusdiklatpassus Kopasssus, lulusan Akademi Militer (Akmil) 1997 ini jadi Komandan Resort Militer (Danrem) 071/Wijayakusuma pada tahun 2022 sampai 2023.

 BACA JUGA:

Sementara di tahun 2021-2022, sosok kelahiran 26 Juli 1976 ini menjabat komandan Wakil Resimen Induk Kodam (Wadanrindam) II/Sriwijaya. Jabatan Asops Kasdam VI/Mulawarman juga pernah diemban Brigjen Yudha, dari 2019 sampai 2021. Putra asli Surabaya, Jawa Timur ini pernah menjabat Dansat-81/Kopassus di tahun 2018 sampai 2019.

Berikut sejumlah jabatan yang pernah dijabat Brigjen Yudha:

- Asren Danjen Kopassus di tahun 2017-2018

- Dansepara Pusdikpassus pada tahun 2013

- Danyon 811/Aksus Sat-81 Kopassus di tahun 2012 - 2013

Halaman:
1 2
      
