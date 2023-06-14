Advertisement
HOME NEWS NEWS

MLN Algeria, Lapangan Migas Pertama Yang Dioperasikan Pertamina di Luar Negeri

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:49 WIB
MLN Algeria, Lapangan Migas Pertama Yang Dioperasikan Pertamina di Luar Negeri
Foto: Dok Pertamina
Jakarta- Dalam upayanya memenuhi ketahanan energi nasional, Pertamina tidak hanya mencari sumber energi di dalam negeri, tapi juga secara aktif mencari peluang di lapangan migas internasional. Salah satunya adalah Menzel Ledjmet Nord (MLN) Oil Field Algeria, lapangan migas di Algeria yang sejak Mei 2014 telah dioperasikan secara penuh oleh Pertamina. 

 “Inilah upaya Pertamina untuk memenuhi ketahanan energi nasional, bukan hanya dari domestik, tapi kita juga mencari peluang di luar negeri,” ucap Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat melakukan kunjungan ke MLN, Selasa, 13 Juni 2023.

Dalam pertemuannya dengan jajaran pekerja, Nicke menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh pekerja, karena bekerja jauh dari Tanah Air tentu tidak mudah apalagi lokasinya di tengah Gurun Sahara seperti MLN yang pasti penuh dengan tantangan.

“Saya sangat bangga kepada rekan-rekan sekalian, yang telah bekerja keras dalam memenuhi amanah negara dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, tentu tidak mudah dan banyak tantangannya,” ucap Nicke.

 

Nicke juga mengapresiasi kinerja MLN yang sejak beroperasi hingga saat ini berhasil menjaga zero fatality dan zero lost time incident dengan total man hours lebih dari 23 juta jam.

“Lapangan migas ini tentu penuh tantangan, oleh karena itu saya mendorong untuk terus berinovasi melalui inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan produksi sehingga diharapkan nanti dapat meningkatkan investasi dan mendongkrak kinerja MLN,” ujar Nicke.

