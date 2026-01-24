Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Siapkan Penanganan Medis Gratis Tahun Ini, Intip Caranya

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |00:30 WIB
Pemerintah Siapkan Penanganan Medis Gratis Tahun Ini, Intip Caranya
Menkes Budi Gunadi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas layanan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026, dengan menambahkan layanan penanganan gratis sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Budi mengatakan, perluasan ini bertujuan agar program CKG tidak sekadar melakukan skrining sebanyak-banyaknya, melainkan benar-benar memastikan masyarakat menjadi lebih sehat melalui upaya pencegahan dan penanganan dini sebelum risiko kesehatan berkembang menjadi penyakit serius.

“Tahun kedua ini, kita ingin ada pencegahan dan penanganan. Yang ingin saya sampaikan, bukan hanya cek kesehatannya saja yang gratis, tetapi pencegahan dan penanganannya juga gratis,” kata Budi dalam konferensi pers Capaian dan Evaluasi Program Cek Kesehatan Gratis, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan skema penanganan medis gratis yang akan diterapkan mulai tahun ini. Pada tahap awal, masyarakat dapat mengunjungi puskesmas terdekat untuk menjalani skrining medis gratis.

Setelah pemeriksaan, masyarakat akan menerima “rapor” kesehatan yang terbagi dalam tiga kategori warna, yakni merah, kuning, dan hijau. Rapor merah menunjukkan kondisi tidak sehat, rapor kuning menandakan kondisi kurang sehat, sementara rapor hijau mencerminkan kondisi sehat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/482/3197138//layanan_kesehatan-OoTA_large.jpeg
70 Juta Orang Lakukan Cek Kesehatan Gratis di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/482/3197112//menkes-i5a1_large.jpg
Menkes: 28 Juta Penduduk Indonesia Alami Masalah Kejiwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3196995//prabowo_subianto-FD49_large.jpg
Prabowo: Cek Kesehatan Gratis Bukan Program Populis, Rasional untuk Hemat Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/482/3195415//menkes-dvTf_large.jpg
Pesan Menkes ke Perempuan: Jangan Mau Sama Cowok Perokok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/482/3194086//menkes-2xlZ_large.jpg
Pascabencana Sumatera, Menkes: 87 Rumah Sakit Sudah Bisa Melayani Pasien Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194080//layanan_kesehatan_di_daerah_terdampak_banjir_sumatera_mulai_pulih-xeiO_large.jpg
Menkes: Layanan Kesehatan di Wilayah Terdampak Banjir Sumatera Mulai Pulih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement