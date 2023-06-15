Peringati Hari Lingkungan Sedunia, Pertamina Group Gelar Aksi Lingkungan di Seluruh Wilayah Operasi

Jakarta- PT Pertamina (Persero) terus memperkuat komitmennya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap dinikmati secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Pelestarian lingkungan merupakan salah satu sustainability fokus Pertamina dalam aspek environment (lingkungan), guna mewujudkan komitmen Perseroan menjadi perusahaan berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengemukakan bahwa dalam momentum Hari Lingkungan Sedunia 2023 pekan lalu, Pertamina mendorong seluruh lini usaha mengembangkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), dengan berbagai kegiatan mulai dari Pendampingan Perhutanan Sosial, Penanaman pohon Mangrove, Costal Clean Up hingga Fun Bike.

Di Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, anak usaha Pertamina sektor hulu melakukan penanaman 5.000 mangrove di Area Pantai Corong, Kelurahan Tanjung Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program TJSL Hutan Pertamina yang telah berkontribusi menanam lebih dari 4,1 juta bibit tumbuhan baik mangrove dan pon daratan serta mengurangi emisi karbon sebesar sebesar 120.005,88 Ton Co2eq/ tahun.

Menurut Fadjar, wilayah Kalimantan merupakan salah satu area operasi hulu Pertamina yang berada di laut, sehingga Pertamina bertanggung jawab agar pantai dan habitat lautnya tetap terjaga.