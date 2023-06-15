Keren, Bank Sampah Binaan Pegadaian Raih Penghargaan dari KLHK

Jakarta- Dinilai berhasil menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Bank Sampah ASOKA V yang merupakan bank sampah binaan PT Pegadaian di kota Makassar berhasil menjadi juara Bank Sampah Unit Terbaik 1 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pada Selasa (13/06).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLH) dengan tema Solusi untuk Polusi Plastik dengan mengusung kampanye #beatplasticpollution.

Pemberian apresiasi pun diberikan karena Bank Sampah Asoka V Makassar memiliki kinerja baik dalam giat edukasi penerapan ekonomi sirkular dan penerapan konversi sampah menjadi emas di lingkungan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sampah merupakan masalah lingkungan yang serius dan bisa memberi dampak negatif bagi lingkungan, sosial, ekonomi maupun kesehatan.

Oleh karena itu, Siti berharap penanganan sampah dapat menjadi fokus kita bersama agar lingkungan dapat terus lestari dan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.