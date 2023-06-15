Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mumi Berusia 3.000 Tahun Ditemukan di Peru, Diduga Tumbal Manusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:51 WIB
Mumi Berusia 3.000 Tahun Ditemukan di Peru, Diduga Tumbal Manusia
Mumi berusia antara 1.500 hingga 3.000 tahun yang diduga berasal dari peradaban Manchay, ditemukan di Lima, Peru, 14 Juni 2023. (Foto: Reuters)
LIMA - Arkeolog Peru telah menemukan mumi berusia sekira 3.000 tahun di Lima, kata mereka pada Rabu, (14/6/2023). Ini merupakan penemuan terbaru di negara Andean itu, yang berasal dari zaman pra-Hispanik.

Mahasiswa dari Universitas San Marcos dan para peneliti awalnya menemukan sisa-sisa rambut dan tengkorak mumi dalam bungkusan kapas selama penggalian, sebelum mengungkap sisa mumi tersebut.

Mumi itu mungkin dari budaya Manchay, yang berkembang di lembah Lima antara 1500 dan 1000 SM, kata arkeolog Miguel Aguilar sebagaimana dilansir Reuters. Mumi itu dikaitkan dengan pembangunan kuil yang dibangun dalam bentuk U yang mengarah ke matahari terbit.

Orang tersebut "telah ditinggalkan atau dipersembahkan (sebagai korban) selama fase terakhir pembangunan kuil ini," kata Aguilar. "Usianya kira-kira 3.000 tahun."

Para arkeolog menggali barang-barang lain yang terkubur bersama jenazah, termasuk jagung, daun koka, dan biji-bijian, yang mereka yakini mungkin merupakan bagian dari persembahan.

(Rahman Asmardika)

      
Topik Artikel :
Mumi Peru
