Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal 52 Juta Data Pemilih Janggal, Ini Tanggapan KPU

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |04:30 WIB
Soal 52 Juta Data Pemilih Janggal, Ini Tanggapan KPU
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan dari mana perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil bisa menemukan 52 juta data pemilih Janggal. Sebab menurut Ketua KPU RI, Hasyim Asyari yang bisa mengetahui Daftar Pemilih Sementara (DPS) hanya partai politik (Parpol).

"Karena menurut UU Pemilu Nomor 7/2017 satu-satunya akses publik penyerahan daftar pemilih, baik itu DPS maupun nanti daftar pemilih tetap, itu KPU kepada partai politik di pengurus tingkat Kabupaten atau Kota, Provinsi, dan pengurus parpol tingkat pusat," kata Hasyim, Kamis di Kantor KPU RI, Kamis (15/6/2023).

Ia juga menegaskan, untuk keterbukaan informasi kepada publik, KPU tidak akan memberikan NIK bakal calon legislatif (Bacaleg) karena hal itu bersifat pribadi. Sebab, KPU juga perlu memberikan perlindungan data pribadi bagi Bacaleg.

Ia mengaku, baru menerima siaran pers dari perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil atas temuan 52 Juta data pemilih janggal, belum bertemu secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, Hasyim akan membuka pintu selebar-lebarnya jika memang ada kejanggalan dalam data pemilih untuk dikaji bersama.

"Nah katakanlah memang betul dari DPS pemilu 2024, yang disampaikan ke publik itu data-data yang sifatnya rekap, hasil analisisnya ditemukan, misalnya kasus seperti ini sekian kasus, lalu kemudian datanya menyimpulkan sekitar 52 juta, nah kalau tujuannya sama-sama memperbaiki daftar pemilih, kami mengundang dan mengajak mengkaji data temuannya itu bersama-sama," katanya.

Sebelumnya, KPU diminta jelaskan dan perbaiki temuan 52 juta data aneh pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024. Permintaan ini disampaikan oleh Perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil.

Dendi Susianto, selaku Juru Bicara Perkumpulan warga negara untuk Pemilu Jurdil, menyebut dari 205.768.061 DPS, sekitar 25,3 persen terdapat data aneh.

"Setelah meneliti data DPS kami menemukan 52.048.328 atau 25.3 persen data janggal. Data janggal tersebut yaitu pemilih berumur lebih dari 100 tahun," kata Dendi dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement