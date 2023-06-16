Unjuk Rasa di Ponpes Al Zaytun Ricuh, Massa Pedemo Saling Dorong hingga Nyaris Bentrok

INDRAMAYU – Batas kesabaran masyarakat setempat dengan Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Jabar) sepertinya semakin habis.

Hal ini terlihat dari aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Indramayu Menggugat yang berakhir ricuh pada Kamis (15/6/2023) siang.

BACA JUGA: Aksi Saling Dorong dengan Polisi Warnai Demo di Ponpes Al Zaytun

Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah mengusut ajaran pondok pesantren yang viral dan diduga sesat. Massa yang terhalang dan tak mampu mendekat ke pintu masuk Al Zaytun, terlibat saling dorong hingga nyaris bentrok.

BACA JUGA: Sederet Fakta Ponpes Al Zaytun dengan Segudang Kontroversi

Kericuhan terjadi saat ratusan massa dari Forum Indramayu Menggugat hendak mendekat ke Pondok Pesantren Al Zaytun. Massa yang berupaya merangsek mendekati muka pondok pimpinan Panji Gumilang tersebut, terlibat saling dorong.