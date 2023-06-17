Pertamina Energizing Your Action, Ajak Generasi Muda Ikut Serta dalam Aksi Keberlanjutan

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan acara bertajuk Pertamina Energizing Your Action, pada Sabtu (17/6/2023) pukul 10.30 hingga 21.00 WIB di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan.

Acara ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus untuk mendorong semangat generasi muda agar dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Acara ini juga merupakan perwujudan komitmen keberlanjutan Pertamina dan percepatan transisi energi di Indonesia untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060.

Kegiatan Pertamina Energizing Your Action ini dihadiri oleh figur-figur ternama yang antusias berbagi pandangan dan inspirasinya mengenai topik keberlanjutan lingkungan, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi.

Tentu saja acara ini dihadiri Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini, Direktur Utama Pertamina New & Renewable Energy Dannif Danusaputro, dan Creative Entrepreneur Putri Tanjung.

Tak ketinggalan, dua figur aktris sekaligus aktivis sosial Cinta Laura dan Dian Sastrowardoyo, content creator Raditya Dika, tokoh Desa Energi Berdikari Pertamina Enjang Ramdhani, serta pendiri FoodCycle Indonesia Herman Andryanto ikut meramaikan Pertamina Energizing Your Action.