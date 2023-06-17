Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Cinta Berujung Tragedi di Pulau Onrust, Maria Bunuh Diri karena Putus Asa Menunggu Kekasih Tak Pulang

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |08:01 WIB
Kisah Cinta Berujung Tragedi di Pulau Onrust, Maria Bunuh Diri karena Putus Asa Menunggu Kekasih Tak Pulang
Kisah cinta berujung tragedi di Pulau Onrust (Foto: Tourism World Travel)
A
A
A

JAKARTA – Kisah seorang gadis bernama Maria Van de Velde begitu santer terkenal di Pulau Onrust atau Pulau Kapal. Kisah yang tragis itu tertulis pada sebuah batu nisan. Budayawan Betawi Alwi Shahab menceritakan, bahwa pusara itu adalah tempat peristirahatan terakhir seorang gadis cantik bernama Maria Van de Velde.

Maria mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, karena menunggu kekasihnya yang tidak kunjung kembali. Maria diketahui lahir di Amsterdam pada 1693, dan meninggal di Onrust pada 19 November 1721.

Menurut cerita penduduk setempat, arwah Maria, pada hari-hari tertentu masih sering gentayangan, mengunjungi pusaranya maupun tempat-tempat tertentu di Pulau Onrust.

Pulau ini menjadi tempat pertama kali VOC mendarat sebelum menaklukkan Jakarta pada abad ke-17. Pada abad 17-18 pulau ini sering disinggahi kapal-kapal VOC.

Tempat ini juga digunakan sebagai tempat perbaikan dan pembuatan kapal, sehingga pulau ini sangat sibuk pada masa itu.

Di Pulau Onrust masih dijumpai sejumlah makam warga Belanda. Makam-makam itu terlihat tidak terawat. Salah satunya adalah makam Maria itu.

Sebuah puisi yang menggambarkan kepiluan dipahat abadi pada pusaranya dalam Bahasa Belanda.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/612/3191745//viral-hSNc_large.jpg
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/38/3152045//kisah_cinta_tak_biasa_alvaro_bautista_yang_cinlok_dan_menikah_dengan_umbrella_girl_sungguh_menarik-yPIX_large.jpg
Kisah Cinta Tak Biasa Alvaro Bautista, Eks Pembalap MotoGP yang Cinlok dan Menikah dengan Umbrella Girl
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/470/3150447//pulau_dijual-gbcK_large.jpg
Heboh Pulau-Pulau di Indonesia Dijual, Ini 4 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/470/3150314//menteri_atr-0Fka_large.png
Heboh Pulau Anambas Dijual di Situs Asing, Menteri ATR: Memang Dia Punya Hak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150010//dpr-lIAj_large.jpg
Ketua DPR Minta Tata Ulang Administrasi Semua Pulau di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/628/3148304//masjid_baiturrahman_aceh-UrXS_large.jpg
KUIS: Aceh dan Pesona Bumi Serambi Makkah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement