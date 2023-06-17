Kisah Cinta Berujung Tragedi di Pulau Onrust, Maria Bunuh Diri karena Putus Asa Menunggu Kekasih Tak Pulang

JAKARTA – Kisah seorang gadis bernama Maria Van de Velde begitu santer terkenal di Pulau Onrust atau Pulau Kapal. Kisah yang tragis itu tertulis pada sebuah batu nisan. Budayawan Betawi Alwi Shahab menceritakan, bahwa pusara itu adalah tempat peristirahatan terakhir seorang gadis cantik bernama Maria Van de Velde.

Maria mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, karena menunggu kekasihnya yang tidak kunjung kembali. Maria diketahui lahir di Amsterdam pada 1693, dan meninggal di Onrust pada 19 November 1721.

Menurut cerita penduduk setempat, arwah Maria, pada hari-hari tertentu masih sering gentayangan, mengunjungi pusaranya maupun tempat-tempat tertentu di Pulau Onrust.

Pulau ini menjadi tempat pertama kali VOC mendarat sebelum menaklukkan Jakarta pada abad ke-17. Pada abad 17-18 pulau ini sering disinggahi kapal-kapal VOC.

Tempat ini juga digunakan sebagai tempat perbaikan dan pembuatan kapal, sehingga pulau ini sangat sibuk pada masa itu.

Di Pulau Onrust masih dijumpai sejumlah makam warga Belanda. Makam-makam itu terlihat tidak terawat. Salah satunya adalah makam Maria itu.

Sebuah puisi yang menggambarkan kepiluan dipahat abadi pada pusaranya dalam Bahasa Belanda.