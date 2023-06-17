Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Direnovasi, Kalteng Siap Pamerkan Landmark Bundaran Besar Palangka Raya yang Megah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:11 WIB
Direnovasi, Kalteng Siap Pamerkan <i>Landmark</i> Bundaran Besar Palangka Raya yang Megah
Pembangunan landmark Bundaran Besar Palangka Raya. (Foto: dok Pemprov Kalteng)
PALANGKA RAYA - Upaya mewujudkan Kalteng makin berkah dan bermartabat terus dilakukan percepatan-percepatan pembangunan di penghujung masa jabatan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo yang akan paripurna masa jabatannya pada 2024 mendatang.

Program-program startegis seperti food estate, shrimp estate, serta penyediaan infrastruktur yang handal terus dipacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping pembangunan di bidang sektor strategis, saat ini Pemprov Kalteng atas inisiasi Gubernur Sugianto Sabran tengah membangun dan merenovasi bangunan-bangunan monumental dan bersejarah.

Bangunan yang direnovasi, antara lain Bundaran Besar Palangka Raya, Bundaran Mahir Mahar dan pengembangan Jembatan Kahayan dan sekitarnya dilengkapi dengan pembangunan Water Front City. Bangunan-bangunan landmark ikonik Kalteng ini ditargetkan selesai dan diresmikan akhir 2023.

Gubernur Sugianto Sabran menjelaskan alasannya membangun bangunan ikonik di Kota Palangka Raya tersebut, agar Kalteng sebagai provinsi yang beririsan dengan Ibu Kota Negara Nusantara, betul-betul mampu menjadi penyangga IKN dari segala sektor.

“Tanpa mengenyampingkan program-program strategis pro-kerakyatan, membangun ikon di Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah adalah penting, karena Palangka Raya adalah gerbang dan wajah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu bangunan-bangunan yang menjadi landmark di ibu kota provinsi sangat penting,” ungkapnya.

Menurutnya, bangunan-bangunan ikonik dan bersejarah yang ada saat ini belum mampu menjadi daya tarik dan daya pikat, karena hanya sekedar bangunan tanpa disertai sentuhan-sentuhan artistik yang modern, sehingga ia hanya sebagai bangunan statis yang tidak memiliki dampak kepada sektor lain, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif.

Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya. (Foto: dok Pemprov Kalteng)


Halaman:
1 2
      
