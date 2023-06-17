Ganjar Pranowo Didoakan Jadi Presiden, Ribuan Simpatisan Gelar Doa dan Shalawat

JEMBER - Dewan Perwakilan Wilayah Sahabat Ganjar Jawa Timur mengadakan Senandung Sholawat dan Doa Meraih Kemenangan Untuk Ganjar Pranowo dan Indonesia 2024, di desa Pecoro, Kec Rambipuji, Kab Jember Jawa Timur. (16/06/2023)

Acara ini dihadiri oleh ketua umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq, Dewan Penasihat Sahabat Ganjar Habib Syarif Razie, beserta tokoh Habaib seperti Habib Ahmad Alaydrus dan Habib Husein Muhdor AL Muhdar.

Ribuan jemaah yang terdiri dari santri serta masyarakat Desa Pecoro, Jawa Timur, memenuhi Pondok Pesantren Sirojul Anwar untuk bermunajat dan bersholawat kepada Allah SWT agar Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia.

Hadroh Ponpes Sirojul Anwar yang melantunkan sholawat di atas panggung, disambut dengan suka cita oleh santri dan Masyarakat Desa Pecoro, Kabupaten Jember , Jawa Timur dengan bersholawat sambil mengibarkan bendera bertuliskan Ganjar Pranowo Presiden 2024.

Acara Sholawat dan Doa Meraih Kemenangan Untuk Ganjar Pranowo dan Indonesia 2024, dibuka dengan Tawasul dilanjutkan Sholawat dan Maulid, yang dipimpin oleh Habib Muhammad Bin Hasan Almuhdor, untuk meminta ridho Allah SWT agar acara berjalan dengan lancar.

Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq dan Dewan Penasihat Sahabat Ganjar Habib Syarif Razie bersama para Habaib Kabupaten Jember dan pengurus Pondok Pesantren Sirojul Anwar, melakukan foto bersama dengan suka cita oleh Santri dan masyarakat yang hadir.