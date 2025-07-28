Heboh! Parkir di Kantor, Mobil Dinas Wabup Jember Tiba-Tiba Raib

JEMBER – Mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Jember Djoko Susanto mendadak raib dari halaman teras kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur. Djoko awalnya tak ingin mempublikasikan hilangnya mobil Toyota Innova Venturer warna hitam bernopol P2 itu. Lantaran banyak yang bertanya, ia menjelaskan mobil yang biasa diparkir di halaman depan Kantor Pemkab Jember itu tiba-tiba raib. Anehnya, kunci kendaraan masih berada di meja ruang kerja Djoko.

“Saya memang jarang menggunakan mobil dinas itu. Semangatnya adalah efisiensi anggaran, sekaligus memberi contoh kepada ASN agar tidak meminta fasilitas negara,” kata Djoko, Minggu (27/7/2025).

Ia menyebut, selama menjabat sebagai Wabup Jember, mobil dinas tersebut tidak pernah dipakai dan sengaja diparkir sebagai bentuk simbolik hidup hemat dan disiplin. Namun Senin 21 Juli 2025 lalu, Djoko mendapati kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat semula.

“Saya kira mungkin dipindah ke belakang. Tapi setelah dicek ke seluruh area kantor, mobil itu tidak ada,” ujarnya.

Ketika ia menanyakan kepada staf dan petugas Satpol PP di sekitar lobi, tidak satu pun dari mereka mengetahui keberadaan kendaraan tersebut. Ia pun curiga ada sesuatu yang disengaja dan ditutupi.

“Saya langsung perintahkan staf untuk menghubungi Pj Sekda, namun tidak ada respons. Akhirnya saya berkirim nota dinas,” ungkap Djoko.