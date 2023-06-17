Momen Ganjar Joged Bumbung, Megawati Tak Kuasa Menahan Senyum

BALI - Bakal calon presiden (capres) yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo ikut berjoged Bumbung menjelang penutupan konsolidasi DPD PDIP se-Bali dalam rangka pemenangan Ganjar. Awalnya dua penari membawakan Tari Genjek dan dilanjutkan Joged Bumbung di depan podium.

Padahal di podium, sedang duduk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang didampingi Ketua DPP PDIP. M. Prananda Prabowo serta Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster dan Sekretaris IGN Jaya Negara di ballroom Prime Plaza, Sanur, Sabtu (17/6/2023).

Salah satu penari mengajak Bupati Badung Giri Prasta untuk berjoged, sekitar satu menit Giri berjoged nampak Megawati tersenyum melihat aksi tersebut. Peserta rapat konsolidasi pun riuh dan penari kedua mengajak salah satu pengurus PDIP lainnya ke depan. Akhirnya sang penari melangkahkan kaki ke podium dan mengajak Ganjar untuk menari.

Ganjar tertawa dan dengan sigap dia meladeni penari untuk berjoged Bumbung di samping podium. Ganjar nampak luwes dan bisa mengimbangi penari. Kedua bahu dan tangannya mengikuti gerak gerik si penari, usak menari Ganjar pun menyalami sang penari.

Melihat aksi Ganjar berjoged, Megawati dan Prananda pun tak kuasa menahan seyum. Sementara Sekretaris DPD IGN Jaya Negara mengabadikan momennya melalui ponsel pintar miliknya. Sementara ratusan peserta konsolidasi memberi applaus panjang dan aksi seni budaya itu sekaligus mengakhiri konsolidasi DPD PDIP se-Bali.

"Mengasyikkan. Semoga terhibur," kata Ganjar sebelum dirinya bersama Koster dan Jaya Negara memberikan keterangan pers.

(Khafid Mardiyansyah)