HOME NEWS BALI

Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP se-Bali, Bahas Strategi Pemenangan Ganjar

Mohamad Chusna , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |15:13 WIB
Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP se-Bali, Bahas Strategi Pemenangan Ganjar
A
A
A

DENPASAR - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memimpin langsung konsolidasi PDIP se-Bali di Sanur, Denpasar, Sabtu (17/6/2023). Dia meminta struktur partai sampai tingkat desa memenangkan Ganjar Pranowo.

"Struktur partai di Bali, seluruhnya sampai ke tingkat desa harus solid memenangkan Pak Ganjar," kata Ketua DPD PDIP Bali I Wayan Koster mengungkap arahan Megawati.

Konsolidasi digelar mulai pukul 11.00 WITA. Mega tiba di lokasi sepuluh menit sebelum acara didampingi putranya, Prananda Prabowo yang juga Ketua DPP PDIP.

Turut hadir bakal calon presiden (bacawapres) PDIP Ganjar Pranowo, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Ketua DPD PDIP Bali I Wayan Koster yang juga gubernur Bali serta tujuh bupati walikota se-Bali dari PDIP.

Mengenakan batik merah bercorak lambang PDIP, Megawati digandeng Prananda masuk ke ruangan konsolidasi. Prananda terlihat memakai baju serba hitam dengan kain di bagian bawah serta ikat kepala khas Bali, Udeng.

Megawati terlihat begitu bersemangat dan mengepalkan tangan dengan saat menyanyikan hymne PDIP.

Selain membahas strategi pemenangan Ganjar dalam Pemilu Presiden, konsolidasi tertutup itu juga membicarakan pemenangan PDIP dalam Pemilu Legislatif 2024. "Konsolidasi internal. Partai politik lain pengusung Ganjar juga tidal diundang," ujar Koster.

(Khafid Mardiyansyah)

      
