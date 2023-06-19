Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:34 WIB

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:34 WIB
100 Pekerja Rentan Desa Langge Resmi Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Foto: Dok Pemkab Bone Bolango
A
A
A

Bonebol – Pemerintah Desa Langge, Kecamatan Tapa, resmi memberikan perlindungan kepada 100 pekerja rentan di wilayahnya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini ditandai dengan diserahkannya secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 100 pekerja rentan Desa Langge, oleh Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli, di halaman rumah Kepala Desa Langge, Senin (19/6/2023).

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Merlan S. Uloli mengatakan pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan, karena ketika terjadi risiko kecelakaan kerja, maka seluruh biaya pengobatan medisnya ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Lanjut Wabup Merlan ketika terjadi risiko kecelakaan kerja yang mengakibatkan peserta meninggal dunia atau cacat total, bahkan meninggal dunia karena sebab apapun, selain ahli warisnya akan mendapatkan santunan, dua orang anak dari peserta juga akan diberikan beasiswa dari jenjang TK hingga Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, Wabup Merlan mengapresiasi Pemerintah Desa Langge yang sudah melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi 100 warga pekerja rentan di wilayahnya melalui Dana Desa (DD).”Terima kasih ayah sudah melaksanakan program ini untuk 100 warga pekerja rentan melalui Dana Desa,”ucap Wabup Merlan.

