Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Indonesia vs Argentina Berlaga, Pegadaian Bersih-bersih Sampahnya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:16 WIB
Indonesia vs Argentina Berlaga, Pegadaian Bersih-bersih Sampahnya
Tim Bersih Indah Pegadaian lakukan bersih-bersih sampah saat laga Indonesia vs Argentina di SUGBK. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Laga persahabatan Indonesia-Argentina meninggalkan memori bagi pecinta sepak bola di Tanah Air.

Meskipun Timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-2 melawan Argentina, tetapi gelaran tersebut tetap memberikan kenangan indah, mengingat peringkat kedua tim berada di peringkat yang terpaut jauh. Selain kenangan indah, laga tersebut juga menyisakan sampah.

PT Pegadaian mengambil peran untuk peduli terhadap lingkungan sejalan dengan program Memilah Sampah Menabung Emas yang menjadi salah satu program unggulan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Pegadaian bersama Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia (PN-SSI) membentuk Tim Bersih Indah melakukan aksi nyata membersihkan sampah di Gelora Bung Karno. Kegiatan dilakukan sebelum, saat dan setelah laga persahabatan berlangsung.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, selain dapat membangun kesadaran masyarakat akan kebersihan di area publik, kegiatan ini juga sebagai wujud partisipasi perusahaan dalam mewujudkan keindahan lingkungan yang bebas dari sampah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/11/3193478//bri_berdayakan_umkm_busana_muslim-I4GZ_large.jpg
UMKM Busana Muslim Ini Buktikan Kekuatan Produk Lokal di Kancah Global bersama BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/11/3193354//bri_kriti_by_lusy-eZyS_large.jpg
Lewat Pameran BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193325//fiesta_ready_to_go_hadir_di_big_bang_festival_dengan_keseruan_noraebang_dan_kejutan_lainnya-b0c2_large.jpg
Ikut Serunya Noraebang bersama Fiesta Ready To Go di Big Bang Festival 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193226//huawei_matepad_12_x_2026-94pd_large.jpg
HUAWEI MatePad 12 X 2026, Tablet PC-Level Andalan untuk Awal Tahun yang Lebih Rapi dan Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/11/3193137//bri_dukung_pembangunan_rumah_hunian_danantara_di_aceh-k4vG_large.jpeg
Percepat Pemulihan Pascabencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement