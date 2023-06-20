Indonesia vs Argentina Berlaga, Pegadaian Bersih-bersih Sampahnya

JAKARTA - Laga persahabatan Indonesia-Argentina meninggalkan memori bagi pecinta sepak bola di Tanah Air.

Meskipun Timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-2 melawan Argentina, tetapi gelaran tersebut tetap memberikan kenangan indah, mengingat peringkat kedua tim berada di peringkat yang terpaut jauh. Selain kenangan indah, laga tersebut juga menyisakan sampah.

PT Pegadaian mengambil peran untuk peduli terhadap lingkungan sejalan dengan program Memilah Sampah Menabung Emas yang menjadi salah satu program unggulan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Pegadaian bersama Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia (PN-SSI) membentuk Tim Bersih Indah melakukan aksi nyata membersihkan sampah di Gelora Bung Karno. Kegiatan dilakukan sebelum, saat dan setelah laga persahabatan berlangsung.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, selain dapat membangun kesadaran masyarakat akan kebersihan di area publik, kegiatan ini juga sebagai wujud partisipasi perusahaan dalam mewujudkan keindahan lingkungan yang bebas dari sampah.