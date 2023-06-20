Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Tokoh Dunia yang Dikenal Visioner, Salah Satunya Soekarno

Tika Vidya Utami , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |05:02 WIB
3 Tokoh Dunia yang Dikenal Visioner, Salah Satunya Soekarno
Presiden Soekarno (foto: media sosial)
BEBERAPA tokoh dunia yang dikenal visioner, hingga pandangannya pun banyak ditiru oleh negara-negara lain. Bahkan tak jarang meninggalkan pesan tersendiri untuk orang lain. Berikut tokoh dunia yang dikenal visioner:

1. Morihiko Hiramatsu

 

Morihiko Hiramatsu merupakan Gubernur Oita, Jepang. Ia memerintah sejak 1979-2002. Diketahui, Hiramatsu adalah pencetus OVOP (one village one product). Pada awalnya, ia sulit untuk mengajak petani dan nelayan untuk mengembangkan potensi wilayah serta menjual produk dengan nilai tambah.

Kemudian ia pun memberikan contoh yang sederhana. Hingga akhirnya ia dapat membawa produk Oita ke ranah global. Penerapan OVOP ini tak hanya di Oita, Jepang. Namun telah merambah ke belahan dunia, seperti Indonesia.

2. Soekarno

 

Soekarno adalah seorang proklamator dan presiden pertama di Indonesia. Soekarno dikenal sebagai salah satu tokoh yang visioner. Pemikiran Soekarno didasarkan pada realita masyarakat di bidang ekonomi, politik, budaya hingga sosial.

Perjuangan Soekarno terkait kemajuan demokrasi dimulai pada 1933, melalui tulisannya bertajuk Democratish Centralism. Soekarno telah mewariskan pemikirannya kepada bangsa Indonesia. Ajaran yang selalu didengungkannya adalah mengenai persatuan bangsa.

