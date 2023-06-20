Ketahuan Curi Motor di Cilandak, Pelaku Dihajar Warga

JAKARTA - Viral aksi pencurian motor (curanmor) di media sosial di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin (19/6/2023) siang tadi. Maling motor tersebut lantas dihajar warga sekitar.

Informasi itu salah satunya diunggah akun Instagram @lensa_berita_jakarta pada Senin (19/6/2023) siang tadi. Disebutkan peristiwa terjadi sekira pukul 12.05 WIB.

Seorang pria yang belum diketahui identitasnya itu kedapatan mencuri sepeda motor milik salah satu warga di kawasan Jalan Said 1, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan.

Warga berhasil menangkap pelaku. Warga kemudian sempat memeriksa pelaku. Tak hanya itu, dari tangan pelaku ditemukan kunci Letter T. Kunci itu diduga dipakai terduga pelaku untuk mencuri motor warga dimaksud.