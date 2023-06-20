Advertisement
HOME NEWS JABAR

Nasib Nestapa Tukang Bubur Ditipu Ratusan Juta Usai Anaknya Dijanjikan Masuk Polri

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |06:01 WIB
Nasib Nestapa Tukang Bubur Ditipu Ratusan Juta Usai Anaknya Dijanjikan Masuk Polri
Ilustrasi Polri (Foto: Okezone)
A
A
A

CIREBON – Seorang oknum polisi berpangkat AKP dan aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka di Polres Cirebon Kota. Hal ini terkait dengan kasus dugaan penipuan penerimaan calon Bintara Polri di Cirebon.

Oknum polisi berpangkat AKP berinisial SW yang kini bertugas di Polresta Cirebon dan ASN yang berdinas di Yanma Mabes Polri ini dilaporkan menipu korban yang berprofesi sebagai tukang bubur ayam hingga ratusan juta rupiah.

Oknum polisi berinisial SW menjanjikan korban Wahidin bisa memasukan anaknya sebagai anggota Polri dengan meminta uang Rp350 juta. Dengan dalih untuk meloloskan anaknya sebagai anggota Polri. Namun, saat dilakukan tes kesehatan masuk Bintara Polri di Bandung, anak korban dinyatakan gagal atau tidak lulus.

Korban mendatangi Polsek Mundu untuk menagih Janji AKP SW dan meminta uang yang sudah masuk dikembalikan. Korban merasa tertipu karena sudah memberikan uang ratusan juta rupiah,

Halaman:
1 2
      
