3 Tahun Transformasi, Pertamina Tegakkan Budaya AKHLAK

Jakarta- Sepanjang tiga tahun menjalankan transformasi organisasi, PT Pertamina (Persero) berkomitmen kuat dalam menegakkan budaya kerja AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, Kolaboratif).

Untuk meningkatkan komitmen atas budaya tersebut, Perseroan menggelar acara "Pertamina AKHLAK Festival 2023," sekaligus memperingati perjalanan 3 tahun transformasi organisasi yang berlangsung sejak 2020.

Acara turut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, bersama dengan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama dan jajaran komisaris, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati beserta jajaran direksi Pertamina Holding dan Subholding. Acara juga dihadiri oleh 3000 pekerja Pertamina, di Lapangan Tennis Indoor Senayan, pada Rabu, (21/6/2023).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan acara diharapkan mampu menjadi perekat bagi seluruh Pertamina Wira (Perwira) pasca terbentuknya Holding dan Subholding.

"Festival AKHLAK juga dapat membentuk mindset sense of urgency budaya ONE (Onward to Next level of Excellence) Pertamina," ujar Fadjar.

Acara tersebut, lanjut Fadjar akan menampilkan berbagai upaya internalisasi dan implementasi budaya kerja AKHLAK di lingkungan Pertamina Grup.