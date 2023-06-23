Sah! Hasil RUPS Tahunan Pegadaian Punya Susunan Direksi Baru

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Para Pemegang Saham, melakukan perubahan susunan kepengurusan PT Pegadaian yang diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pegadaian 2023 yang digelar di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (23/06/2023).

Hal tersebut tertuang dalam surat Nomor SK-164/MBU/06/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi PT Pegadaian.

Dalam keputusan disebutkan bahwa Pemegang saham mengangkat Erry Rizal Achmad Taufiq sebagai Direktur Human Capital, menggantikan Ridwan Arbian Syah yang sebelumnya menduduki jabatan Direktur Human Capital, Legal dan Compliance Pegadaian periode 2021-2023.

Sementara itu, Udin Salahudin diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal and Compliance, dari jabatan sebelumnya sebagai SEVP Manajemen Risiko Pegadaian.

Selain itu, terjadi perubahan nomenklatur nama jabatan untuk Ferdian Timur Satyagraha yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen risiko menjadi Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan terima kasih kepada Ridwan Arbian Syah atas segala sumbangan tenaga, pikiran dan dedikasinya selama memangku jabatan tersebut.