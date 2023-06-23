Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Miliki Hubungan Penting di Masa Lampau, Aljazair Secara Khusus Bangun Monumen Bung Karno

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |07:01 WIB
Presiden Soekarno (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA – Sosok Presiden Soekarno atau dikenal sebagai Bung Karno tak pernah terlupakan oleh masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Soekarno terkenal sebagai salah satu bapak pendiri bangsa.

Salah satu negara yang tak pernah melupakan Soekarno adalah Aljazair. Negara ini khusus membangun monumen Soekarno di kota Algiers.

Menurut berbagai sumber, Soekarno dan Aljazair memiliki hibungan penting terkait sejarah di masa lampau.

Bung Karno mempunyai sumbangsih besar terhadap gerakan kemerdekaan Aljazair dari penjajahan Prancis.

Hal ini berawal dari undangan Bung Besar kepada Aljazair untuk mengikuti Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Lewat ruh KAA itu bangsa-bangsa Asia dan Afrika mampu memerdekakan dirinya termasuk Aljazair.

Adapun lima keputusan yang dihasilkan KAA 1955 benar-benar membangkitkan spirit bangsa Asia Afrika untuk keluar dari cengkeraman negara penjajah.

Keputusan pertama yakni memajukan kerjasama antar bangsa Asia Afrika di bidang ekonomi, sosial, budaya. Kedua, menyerukan kemerdekaan Aljazair, Tunisia, dan Maroko.

Halaman:
1 2
      
