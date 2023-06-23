Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Jawaban Saat Ditanya Apa Hantu Itu Ada

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |03:01 WIB
Humor Gus Dur: Jawaban Saat Ditanya Apa Hantu Itu Ada
KH. Abdurrahman Wahid. (Foto: Ist.)
A
A
A

JAKARTA – KH Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal sebagai Gus Dur, adalah seorang ulama, cendekiawan, dan negarawan yang dekat dengan berbagai kalangan. Gus Dur juga memiliki hubungan luas, bahkan dengan orang-orang dari mancanegara.

Dilansir dari nu.or.id, suatu ketika Gus Dur yang tengah dirawat di rumah sakit dijenguk oleh kawannya, profesor Australia Greg Barton. Profesor Universitas Monas itu datang menjenguk Gus Dur bersama Hana, putrinya yang berusia 14 tahun.

Ketika bertemu, Hana tanpa diduga bertanya pada Gus Dur.

“Gus Dur apakah hantu itu ada?” tanya tiba-tiba.

“Kalau hantu dan makhluk-makhluk gaib, sebenarnya saya kurang tahu. Tapi saya punya cerita sedikit yang merupakan sebagian jawaban,” jawab Gus Dur.

Sang kiai bercerita bahwa saat dia menjadi santri muda di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dia biasa pergi berziarah di kuburan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
humor gus dur Gus Dur
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement