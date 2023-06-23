Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Kritis, Pria Berbobot 300 Kg Asal Tangerang Meninggal Dunia di RSCM

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |05:01 WIB
Sempat Kritis, Pria Berbobot 300 Kg Asal Tangerang Meninggal Dunia di RSCM
Fajri pria obesitas berbobot 300 kg asal Tangerang. (Foto: Irfan Maulana/MPI)
JAKARTA – Muhammad Fajri, seorang pria berbobot 300 kilogram asal Kota Tangerang, meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat. Sebelumnya kondisi pria berusia 26 tahun itu sempat kritis setelah dirujuk dari RSUD Kota Tangerang ke RSCM.

Pihak RSCM telah mengonfirmasi informasi bahwa Fajri meninggal dunia pada Kamis, (22/6/2023), sekira pukul 01.30 WIB dini hari.

"Iya benar. Akan kami share release-nya," kata Direktur Utama RSCM Dina Liastuti saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinkes Kota Tangerang, dr. Suhendra sebelumnya mengatakan bahwa kondisi Fajri kritis setelah dirujuk dari RSUD Kota Tangerang ke RSCM. Kondisi Fajri ini diketahui setelah dia beserta jajaran Dinkes Kota Tangerang menjenguk Fajri pada Minggu, (18/6/2023).

