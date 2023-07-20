3 Fakta Pria Berbobot 200 Kg Meninggal di RSCM, Pasien Obesitas Kedua Tahun Ini

JAKARTA – Cipto Raharjo, seorang pria obesitas berbobot 200 kilogram asal Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat pada Rabu, (19/7/2023)

Berikut fakta-fakta terkait meninggalnya Cipto:

BACA JUGA:

Detik-Detik Pria Obesitas 200 Kg Dirujuk ke RSCM, Belasan Petugas Dikerahkan

1. Dirawat delapan hari di RSCM

Cipto meninggal dunia setelah delapan hari dirawat di RSCM. Pria berusia 45 tahun itu sempat dirawat di RSUD Kota Tangerang pada Selasa, 4 Juli 2023 sebelum dirujuk ke RSCM pada Selasa, 11 Juli 2023.

Pria obesitas berbobot 200 kilogram asal Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Cipto Raharjo meninggal dunia, Rabu, (19/7/2023). Pria 45 tahun itu wafat setelah delapan hari dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat.

BACA JUGA:

Obesitas Hingga 200 Kg, Dokter Widi Tidak Bisa Jalan Hingga Dievakuasi

2. Akan dimakamkan di Tegal

Kabar meninggalnya Cipto dikonfirmasi oleh kakaknya, Ristanto. Menurutnya, Cipto akan dimakamkan di Tegal, Jawa Tengah.

"Inaliahiwainalilahi rojiun. Cipto tadi pagi jam 3 (Rabu/19/7/2023)meninggal dunia ya mas ini mau di makamin di tegal," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.